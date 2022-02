Un tribunal de Bolonya ha suspès provisionalment la pàtria potestat a uns pares de Mòdena que volen que el seu fill amb problemes de cor rebi transfusions de sang de persones no vacunades contra la COVID-19 en una cirurgia.

El nen necessita una cirurgia del cor, però la família no vol que rebi sang de donants vacunats contra la COVID-19 per motius religiosos, segons recull la premsa italiana. Els metges opinen que aquesta petició no té base científica i, finalment, el cas ha acabat en els tribunals i amb la Fiscalia de Menors d'Itàlia també involucrada.

Un jutge de Mòdena ja s'havia posicionat a favor del centre mèdic que operarà al nen, justificant la seva decisió amb la necessitat de la intervenció i amb la seguretat de la sang donada, ha recollit el diari 'La Stampa'.

El cas es va conèixer arran d'unes converses a l'aplicació de missatgeria Telegram que es van fer públics i on els pares van iniciar una campanya per a trobar "voluntaris" no immunitzats disposats a donar la seva sang. El centre mèdic Sant'Orsola es va oposar llavors a les donacions de sang, perquè argumenten que han de seguir uns protocols legals molt estrictes i precisos per a garantir la seguretat de qui la dona i de qui la rep.