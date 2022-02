El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, va advocar ahir per una «pausa» en les relacions amb Espanya per passar pàgina a una etapa en la qual, segons el mandatari, autoritats i empreses espanyoles s’han aprofitat del país nord-americà.

«Eren com els amos de Mèxic», va dir López Obrador, que ha criticat en reiterades ocasions el paper d’Espanya, remuntant-se fins i tot a la conquesta d’Amèrica. El president mexicà va admetre, en una compareixença davant els mitjans, que ara «no hi ha una bona relació». Per això, va plantejar «fer una pausa», al·legant que és el que «convé» a les dues parts. «Potser ja quan canviï el Govern ja es restableixen les relacions i jo desitjaria que, quan ja no sigui aquí, no fossin igual a com eren abans», va afirmar.

En aquest sentit, creu que Mèxic s’ha emportat «la pitjor part» de la «promiscuïtat» econòmica i política en les relacions bilaterals durant les últimes dècades. «Ens saquejaven», va sentenciar davant els mitjans López Obrador. A preguntes dels periodistes, que el van interrogar sobre la possibilitat de formalitzar la «pausa», López Obrador va respondre tanmateix que «no». «Això no es pot fer», va al·legar, per a tot seguit especificar que només era un «comentari». Fa dues setmanes, el minister d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, havia afirmat que hi havia interès en «obrir una nova pàgina».