Al PP, la campanya de les eleccions de Castella i Lleó se li està fent llarga. La tendència de les enquestes publicades i les dades dels sondejos privats que manegen els populars és negativa per a ells i els col·laboradors del candidat a la presidència, Alfonso Fernández Mañueco, ja han detectat diversos errors. El primer que assenyalen és la «mala gestió de les expectatives». Van començar la precampanya amb la polèmica de les macro-granges, dient que podrien fer com Isabel Díaz Ayuso i governar en solitari, i van assegurar que podrien fregar els 40 escons (la majoria absoluta se situa en els 41), però arribaran al míting de tancament signant treure’n 32. I a aquest error en el plantejament general, els populars hi sumen dos noms que han ajudat a engreixar les bones expectatives de Vox, amb qui competeixen per l’electorat de dretes: José María Aznar i Alberto Casero, el diputat que va facilitar l’aprovació de la reforma laboral en equivocar-se en el vot.

Les paraules de l’expresident del Govern a Valladolid el dissabte 29 de gener (el primer cap de setmana de campanya) van suposar un gerro d’aigua freda per a Pablo Casado i, de rebot, per al propi Mañueco. Aznar va insinuar en un míting que, si Vox treu votants al PP, és perquè no hi ha un lideratge amb cara i ulls. L’expresident va intentar arreglar la pulla l’endemà donant una entrevista en una ràdio, però el mal ja estava fet, afirmen els qui han vist els sondejos diaris que s’estudien a la caserna general de Mañueco. Malgrat tot, en aquelles dates, la campanya contra el ministre de Consum, Alberto Garzón, pels seus dubtes sobre la qualitat de de la carn que es produeix a Espanya, encara ocupava la majoria dels discursos dels dirigents populars que feien campanya. Molts arribaven des de Madrid. «I amb discursos impostats i les sabates de davant», apunta amb retintín un procurador conservador de les Corts. Campanya «massa nacional» A la caserna general de Mañueco, es veu ara com un error haver plantejat una campanya «massa nacional». «No ha pogut frenar a Gènova en aquest desembarcament. No és [Alberto Núñez] Feijóo, que en les campanyes sempre demana una intervenció mínima de la resta d’Espanya i demana centrar-se en els temes gallecs», afegeix un parlamentari del PP. I es va fer així perquè trencar el Govern de coalició amb Ciutadans i avançar les eleccions va ser una cosa pactada amb Casado, amb ganes de difuminar el triomf captivador de la presidenta de Madrid el maig passat. «Casado volia un Ayusazo i li ha sortit malament. Canviar Ciutadans per Vox, amb qui sembla que haurà de pactar la investidura, no és una operació brillant», analitzen des de la Puerta del Sol, a Madrid.