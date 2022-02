Felip VI ha donat positiu en covid-19. El cap de l’Estat es va fer un test ahir al matí perquè tenia símptomes lleus compatibles amb coronavirus des del dimarts a la nit. La Zarzuela va informar que, seguint les normes establertes per les autoritats sanitàries, el monarcà restarà en aïllament durant set dies i ha suspès totes les activitats oficials que tenia previstes durant aquest període. De fet, ahir tenia previst reunir-se i esmorzar amb el president de Bòsnia i Hercegovina, Zeljko Komsic. L’agenda d’aquesta setmana també incloïa, avui, una audiència amb el conseller delegat d’Airbus, Guillaume Faury, i el lliurament del XVIII premi d’Economia Rei d’Espanya en el Banc d’Espanya.

Segons fonts de la Casa del Rei, «l’estat general de salut» del rei «és bo» i «mantindrà la seva activitat institucional des de la seva residència», en concret, les «tasques de despatx pròpies de la seva funció» com a cap de l’Estat.

Dona i filles, sense símptomes

De la seva banda, Letizia i la infanta Sofia no presentaven símptomes i podran seguir amb les seves activitats previstes amb normalitat. Mentrestant, la princesa Leonor continua amb els seus estudis a Gal·les, on cursa primer de batxillerat internacional, de manera que no es va veure afectada.

Dimarts, l’agenda oficial de Felip VI va incloure una trobada amb científiques i emprenedores en el Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN-CSIC) i també audiències militars dins del Palau Reail a un grup de generals de divisió i vicealmiralls, i un altre grup de coronels i capitans de navili.