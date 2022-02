L'informe que la Secretaria General del Congrés ha remès a la presidenta, Meritxell Batet, i als altres vuit integrants de la Mesa de la Cambra és devastador per al PP i per Alberto Casero perquè desmunta, un a un, tots els arguments que han esgrimit durant set dies per a intentar anul·lar la votació d'un decret al ple. És, a més, un text molt cuidat perquè aporta el punt de vista jurídic, però també del servei informàtic. L'annex de l'informe signat per la Direcció de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions mostra detalladament el recorregut del diputat del PP quan va exercir el vot telemàtic el 3 de febrer. Així ho recull El Periódico d'Espanya, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

La conclusió es desdoblega: d'una banda, no va haver-hi cap incidència en el sistema durant les 20 votacions que ses senyories van efectuar el dijous (les altres vuit ja estaven fetes); per un altre, conseqüència de l'anterior, Casero va seguir els passos del model perfectament, de manera que si es va equivocar, cal atribuir-lo a un error seu. Com assenyala el director del departament, Javier d'Andrés Blasco, el model no ha generat ni una sola controvèrsia des que es va començar a utilitzar.

L'informe és una enumeració minuciosa, ja no sols del que va fer el diputat del PP a la intranet del Congrés per a votar per la via telemàtica, sinó del que va succeir aquest dia. Comença la Direcció d'Informàtica recalcant que en el balanç de la sessió del 3 de febrer no consten incidències tècniques. No obstant això, a causa de la disputa que es va produir entre el PP i la Presidència sobre el vot de Casero, que els populars van dir que va ser equivocat per culpa d'una fallada del sistema, la Secretaria General va encarregar al departament una anàlisi de l'ocorregut. "De manera immediata", el servei informàtic va revisar el fitxer en el qual pot veure's "la traça dels passos" que va donar l'usuari "alberto.amo".

Tretze minuts

El diputat del PP per Càceres inicia la sessió a les 17 hores, 39 minuts i 34 segons de la tarda del 3 de febrer. Es disposa a votar els assumptes tractats en la sessió 149, que així està identificada. Se li mostren les 20 qüestions pendents de vot (hi ha altres vuit, però ja han estat votades, perquè es van debatre el dimarts anterior i el dimecres anteriors), per al que té de marge fins a les 18.00 hores, tal com s'ha comunicat als 14 parlamentaris que aquest dia han hagut de recórrer a la via telemàtica.

Aquesta vintena de temes que cal votar disposen, a més del nom de la llei o iniciativa, un número d'identificació (ANEU). El de la convalidació o derogació del decret de la reforma laboral és el 4749. Casero, com els altres 13 parlamentaris que estan votant igual que ell, ha de triar entre un 0 (SÍ), un 1 (NO) i un 2 (abstenció).

Casero triga set minuts a votar aquests 20 assumptes. L'informe ressenya que a les 17 hores, 46 minuts i 55 segons guarda la votació. L'informe del servei informàtic segueix el deixant ("la traça") del que ha fet en la fila 4749, la de la reforma laboral, i troba que és un 0. Casero ha votat "sí" a la convalidació de la reforma laboral. L'informe l'expressa d'aquesta manera: "Sense cap gènere de dubtes, es pot observar que l'opció marcada en la pantalla ha estat la 0 (SÍ)". I quan ensenya aquesta traça, marca en vermell el vot de Casero.

A les 17 hores, 46 minuts i 55 segons el diputat del PP ha guardat el vot, efectivament, però encara no l'ha confirmat. Això ho fa quatre segons més tard.

El que ha fet Casero durant aquests quatre segons és el següent, segons ho explica l'informe dels tècnics. Al diputat del PP li han sortit en la seva pantalla, després de guardar el vot, un resum dels vots que ha emès, un botó per a confirmar i un botó per a cancel·lar, i en aquest cas es torna al començament de la sessió telemàtic i es reinicia el procés. El diputat del PP prem el botó de confirmació i s'emet, en conseqüència, el justificant del vot. Són les 17 hores, 46 minuts i 59 segons.

Però Alberto Casero, feta la confirmació, no va abandonar la intranet del Congrés. La direcció informàtica ha investigat tot el recorregut. "En continuar investigant, es detecta en les traces de connexió que durant la resta de la tarda l'usuari alberto.casolà ha entrat en l'aplicació i consultat les votacions ja emeses en la sessió 149, la qual cosa es repeteix fins a 5 vegades entre les 17.49 i les 17.55". El departament que supervisa els dispositius tecnològics del Congrés exhibeix a continuació l'esquema generat, en la traça de la connexió de Casero, arran de la confirmació. Mostra dues entrades i en ambdues el mateix vot: SÍ.

Per tant, des que Casero va entrar a l'aplicació fins que va deixar de veure-la van passar 16 minuts. Va emprar-ne set per votar 20 assumptes, inclosa la convalidació del decret de la reforma laboral, i sis per fer fins a cinc comprovacions dels seus vots, inclòs, clar, el de la reforma laboral. Durant tres minuts va estar fos. Va ser el breu període de temps que va transcórrer entre que va confirmar el vot i va tornar a la intranet per a veure el que havia fet.

A partir de les 18.00 hores del 3 de febrer, la sessió ja suspesa perquè s'organitzessin les votacions presencials, es van precipitar els problemes. Ja era tard. Casero va saber que s'havia equivocat i fins i tot va anar al Congrés, malgrat estar malalt (gastroenteritis, va adduir), per a remeiar-ho. Va ser impossible.

Durant les votacions no va poder entrar a l'hemicicle, perquè això està prohibit, però acabades aquestes, va accedir i es va asseure en el seu escó. El Congrés era llavors una brega.

Ni error informàtic ni incidència

El tram final de l'informe, com si fossin conclusions, desenvolupa l'enumeració detallada abans. Indica, primer, que "no s'observa cap error informàtic ni cap incidència durant el procés de votació, quedant finalment registrada".

Per a estrènyer gairebé fins a la inexistència el marge d'error del sistema, i donar peu, per tant, al fet que l'error va ser humà, la direcció recorda que el procediment telemàtic està estructurat en dos passos, dues seqüències. Inicialment, cal seleccionar el vot i guardar-lo. Aquesta és la primera pantalla. Després, cal confirmar-ho. Aquesta és la segona pantalla. Aquí tots els diputats que voten telemàticament tenen l'opció de "cancel·lar", la qual cosa comporta tornar a començar. Casero no ho va fer.

"En tots dos casos (les dues pantalles), està registrat el mateix sentit de votació, i no s'ha registrat cap cancel·lació per part de l'usuari".

Conclou l'informe amb un esment al fet que cap dels altres 13 diputats va comunicar errors tècnics i al fet que el procediment es ve emprant sense cap problema durant la present legislatura.