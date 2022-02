«Estem instal·lats i no marxarem. La gent parla. No tindrem por a ser intimidats. Som aquí per recuperar les nostres llibertats». Les paraules les pronunciava dimecres a la tarda, en un hotel d’Ottawa, Randy Hillier, un diputat independent d’Ontario i controvertit polític, que el 2019 va ser expulsat del Partit Conservador després d’haver-se dirigit insultantment a pares de nens amb autisme.

Parlava en una roda de premsa en què van participar també el líder del Partit Popular del Canadà, Maxime Bernier; un camioner arribat des d’Alberta; un pastor protestant; un granger, i metges oposats a les vacunes. I aquesta compareixença, el dia 13 de les protestes de l’anomenat Comboi de la Llibertat, constituïa una declaració clara dels manifestants que continuaran mantenint el pols a les autoritats.

La protesta que va néixer contra les restriccions de moviments per a camioners no vacunats continua evolucionant i estenent-se. Els bloquejos de ponts de trànsit entre el Canadà i els Estats Units, que des de fa dies han afectat o fins i tot paralitzat el trànsit i el comerç entre les províncies d’Ontario i Michigan i la d’Alberta i Montana, arribaven a un tercer encreuament fronterer, aquest entre Manitoba i Dakota del Nord.

Bloqueig de les emergències

A més, continua l’ocupació amb camions i vehicles pesants del downtown d’Ottawa. Ahir al matí, entre 60 i 70 manifestants portaven les camionetes fins als voltants de l’aeroport internacional de la capital, afectant el trànsit d’arribada i sortida. La policia denunciava en un tuit «un esforç concertat per inundar les línies telefòniques» tant de trucades d’emergència com de no urgents, cosa que es recordava que «posa en perill vides i és completament inacceptable», així com és constitutiu de delicte, fet pel qual avisava que «serà perseguit».

El tuit de la policia es penjava unes hores després que el departament emetés dimecres un altre comunicat advertint que «qualsevol que bloqueja els carrers o ajuda els altres a fer-ho pot estar cometent una ofensa penal» i «pot ser detingut sense ordre d’arrest » i «afrontar càrrecs». I també dimecres, la ciutat, on fins ara s’han practicat 23 arrestos i s’han obert 80 investigacions penals, va rebre autorització judicial per incrementar algunes multes, elevant-les fins a 1.000 dòlars, o més penalitzacions per soroll, ús de les vies i focs a l’aire lliure.

El deteriorament de la situació va arribar ahir a una sessió al Parlament provincial, on Joel Harden, membre del Nou Partit Demòcrata, va instar el govern d’Ontario a començar a debatre «immediatament» més mesures d’emergència per respondre a les protestes, incloent-hi revocar llicències comercials o assegurances per als manifestants o millorar la seguretat d’edificis al downtown, i el suport financer a negocis afectats per la paràlisi de l’activitat comercial.

Harden va denunciar les trucades a la policia, que estan enviant els agents a llocs on no cal la seva presència, però també va assegurar que un dels organitzadors de les protestes està animant a enviar combois de vehicles per envoltar les escoles públiques de la capital. També al govern federal l’alarma és creixent fins i tot entre polítics que inicialment van avalar les protestes. Ahir, Candice Bergen, del Partit Conservador, va demanar als manifestants que «treguin les barricades».