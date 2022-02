El govern francès ha anunciat que a partir del 28 de febrer la mascareta deixarà de ser obligatòria en interiors on s'hagi de presentar el passaport de vacunació. La mascareta, però, seguirà sent obligatòria en aquells llocs on no s'hagi de mostrar el certificat, així com en el transport públic.

A més, l'executiu francès ha suavitzat les exigències als contactes de persones contagiades. Fins ara s'havien de fer tres tests i ara només se n'hauran de fer un, ja sigui d'antígens o PCR. Des del 2 de febrer tampoc és obligatori portar la mascareta a l'exterior, tot i que les autoritats sanitàries la recomanen en cas d'aglomeracions.