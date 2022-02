El president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, va aclarir ahir que «no hi ha cap ruptura» amb Espanya, però va insistir en una «pausa» en les relacions entre els dos països pels abusos que ell sosté que van cometre en el passat algunes empreses espanyoles d’energia, construcció i turisme. «El que vaig dir és: pel bé dels nostres pobles, tindrem una pausa. No vaig parlar de ruptura. No. Vaig dir: Serenarem la relació, que ja no s’estigui pensant que es saquejarà Mèxic impunement, això ja va passar, és una falta de respecte», va declarar en la seva roda de premsa diària sobre la polèmica que va provocar la vigília amb les seves afirmacions.

«El Govern d’Espanya rebutja rotundament les injustificades declaracions del president de Mèxic aquests últims dies», va replicar hores més tard el ministre espanyol d’Exteriors, José Manuel Albares, des de Brussel·les. El ministre va destacar que les relacions entre els dos països «se sostenen sobre profunds lligams humans, lingüístics i econòmics», i li va recordar que «Espanya és el segon inversor a Mèxic» i que la inversió de Mèxic a Espanya «arriba als 25.000 milions d’euros». «El que els governs hem de fer és reforçar les relacions, en cap moment pausar-les», va afegir.