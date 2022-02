Bielorússia, una petita exrepública soviètica que va accedir a la independència l’any 1991, no havia estat testimoni d’un desplegament semblant de forces i contingents militars precisament des dels temps de la URSS. Al voltant de 30.000 soldats, segons fonts occidentals, bateries de míssils antiaeris S-400 i quatre bases aèries seran mobilitzades pel Kremlin la setmana que ve en unes maniobres qualificades a la veïna Ucraïna pel president Volodímir Zelenski com un «mètode de pressió psicològica » contra el seu país.

Segons Moscou, es tracta d’un exercici simplement defensiu pel qual no han de témer res ni Occident ni els països limítrofs. Les maniobres conjuntes russobielorusses «es desenvolupen amb l’objectiu de preparar i aturar una agressió exterior en el marc d’una operació defensiva», es llegia en un comunicat emès pel Ministeri de Defensa rus.

Els moviments militars es desenvoluparan en cinc escenaris diferents, especialment al voltant de la localitat de Brest, propera no només a la frontera amb Ucraïna, sinó també amb Polònia, membre de l’OTAN i país que acaba de rebre reforços militars dels Estats Units.

Kíev no va trigar a expressar la seva indignació, en aquest cas a través del mateix cap d’Estat, Zelenski. «Pensem que l’acumulació de tropes constitueix un mitjà de pressió psicològica de part dels nostres veïns», establia un comunicat emès per la presidència ucraïnesa. A més, el ministre de Defensa, Oleksii Reznikov, va anunciar que el seu país també duria a terme maniobres militars de la mateixa durada perquè els seus soldats s’entrenin amb les armes proporcionades per Occident i alguns països de l’OTAN, en particular els projectils antitanc Javelin i NLAW, destinats a frenar una incursió de tancs i blindats, un dels punts forts de l’Exèrcit rus, i els drons turcs Bayraktar, que han demostrat la seva eficàcia al camp de batalla a països com Síria o Líbia precisament contra forces i milícies locals avalades pel Kremlin.

Per altra banda, fa una setmana que el ministre d’Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, va demanar per escrit a alguns països de la Unió Europea i de l’OTAN una «resposta clara» i individual sobre com veuen el reforç de la seguretat pròpia a Europa. Una petició d’aclariments que ja té resposta europea i aliada encara que no a nivell nacional, com exigia Moscou, sinó col·lectiva en una demostració d’unitat més dels Vint-i-set i els seus aliats. Tant el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, com el secretari general de l’Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, van ser els encarregats de traslladar la nova postura col·lectiva.

«Les tensions s’han de resoldre a través del diàleg i la diplomàcia. Demanem a Rússia que rebaixi i faci marxa enrere en el reforç militar a Ucraïna i Bielorússia», va reclamar Borrell.