Miguel Delibes, l’escriptor de Castella per definició per a molta gent, va publicar el 1979 una novel·la el títol de la qual ha passat al llenguatge col·loquial perquè defineix en poques paraules el xoc entre dues cultures, la urbana i la rural, així com el desconeixement que d’aquesta última tenen la majoria dels polítics. A El disputado voto del señor Cayo, el que Delibes explica és l’arribada d’uns candidats en campanya electoral a un poble diminut de Castella i la seva trobada amb un vell camperol que els fa adonar-se d’aquest desconeixement, així com de les seves contradiccions.

Quaranta anys després la història es repeteix corregida i augmentada, cosa que demostra que els nostres polítics no han llegit Delibes i, també, que la distància entre el món urbà i el rural, lluny de disminuir, ha augmentat tant quantitativament com qualitativament. Mentre que l’Espanya urbana ha crescut sense parar, la rural ha disminuït fins a gairebé desaparèixer. Això no impedeix que en certes regions els seus vots siguin decisius a l’hora de guanyar unes eleccions i, sobretot, de formar govern.

A Castella i Lleó, on en els darrers dies s’ha lliurat la campanya electoral més mediàtica de la seva història per circumstàncies alienes a aquesta autonomia (el que està en joc hi té molt poc a veure), la importància del vot rural, per les seves característiques, és més gran que en altres i això es nota en la gran quantitat d’imatges que han omplert els darrers dies les televisions de polítics recorrent pobles i granges agrícoles a la recerca d’aquests vots que poden ser decisius i més en aquesta ocasió, en què per primera vegada concorren en unes eleccions agrupacions electorals i nous partits que allò que reivindiquen és precisament l’existència i la dignitat d’aquells.

L’Espanya buida o buidada o com es vulgui anomenar aquest país que desapareix s’ha alçat en peu de guerra i amenaça de desequilibrar el tradicional discurs d’esquerra i dreta i dels partits que les representen. Als senyors Cayo de les províncies que integren una autonomia que al seu inabastament geogràfic i a la seva dispersió demogràfica sumen la seva marginació, se’ls ha acabat la paciència i, encara que pocs, volen fer-se sentir no només com fins ara quan es manifesten darrere de pancartes exigint igualtat i respecte, sinó des del poder, que és des d’on es poden canviar les coses. L’Espanya buidada, la plataforma on s’agrupen associacions de diverses províncies, s’ha convertit així en l’animadora d’unes eleccions en què, com en totes, els partits tradicionals es tornen a dedicar a culpar-se entre ells de tots els mals i a reivindicar per a ells sense cap vergonya uns èxits que, tractant-se de Castella i Lleó, els haurien d’omplir de vergonya. La comunitat autònoma que perd més població, de la que fugen els joves com de la pesta, la que presenta les dades més altes d’envelliment i més baixes de natalitat, la que simbolitza l’Espanya que minva i no compta, pot presumir de tot menys d’èxits. Si no com s’explica que una gran part de la seva població no pugui votar en les seves eleccions perquè ha hagut d’emigrar i que la que ho pot fer s’inclinarà en un percentatge alt, segons les enquestes, per agrupacions i partits provincials o regionals com ara la Unió del Poble Lleonès, que el que reivindica és sortir de l’autonomia? És que la gent fuig del paradís?

Però aquí segueixen els dels partits tradicionals i els dels que ben aviat s’hi han assimilat, després de criticar-los per ser una casta a part, entestats a no veure la realitat, a culpar l’adversari de la desafecció de tot aquell electorat que per primera vegada podrà expressar el seu malestar i el seu tedi reivindicant una realitat que els partits tradicionals s’entesten a no veure, com aquells candidats que van arribar a un poble perdut de Castella a la novel·la de Delibes en les primeres eleccions espanyoles i en què es van trobar només tres persones, una d’elles aquell senyor Cayo que els va posar davant d’un mirall que desconeixien i que el que reflectia era una realitat diferent de la que ells venien i per a la qual li demanaven el vot.

El problema de no ajustar el discurs a la realitat és que, a la llarga, aquell es torna inservible i acaba succeint el que ja ha passat aquí, en aquest país irreal que existeix només ja com un parany o com la campana metafòrica que l’escriptor Manuel Vicent dibuixava en una columna periodística, sòlida només en la seva circumferència i buida en el seu interior i amb un batall al centre, Madrid, que marca el ritme del país sense preocupar-se gaire per ell i, el que és pitjor, sense entendre el que passa en ell. I el que passa a Espanya des de fa temps, entre moltes altres coses, és que els perdedors de la política nacional i nacionalista es neguen a continuar sent-ho, a ser sempre els pagans d’una política possibilista i del dia a dia que paga amb concessions contínues als més forts la governabilitat del país perjudicant els més febles, que són tots aquests Cayos que habiten l’Espanya buida, buidada o menyspreada i que veuen passar el futur cada cop més lluny.