Google torna a estar al punt de mira de la Unió Europea (UE). El Consell Europeu d’Editors, organisme que engloba els editors de premsa més grans del món, va presentar ahir una denúncia europea antimonopoli contra el gegant tecnològic, a qui acusen de tenir una «conducta anticompetitiva» i d’abusar del seu poder per controlar el mercat publicitari digital. Alphabet, l’empresa matriu que controla Google, Youtube i Gmail, entre altres serveis, va obtenir el 2020 fins a 147.000 milions de dòlars a través dels anuncis en línia, més que cap altra companyia al món i el que suposa un 80% dels seus ingressos.

L’absolut domini del seu cercador, que utilitzen gairebé un 93% dels usuaris mundials, ha donat a Google una posició privilegiada al mercat de la publicitat digital, però també ha inquietat els reguladors. El juny, la Comissió Europea va obrir una investigació per determinar si Google afavoreix els seus serveis de publicitat en detriment dels seus competidors. És el cas dels editors de premsa, que creuen que el gegant nord-americà ha dut a terme «una allau de tàctiques il·legals per excloure la competència al sector de la tecnologia publicitària».

Google ha esdevingut una plataforma indispensable per a la majoria d’usuaris del món. L’activitat d’aquests usuaris és recopilada i les seves dades són transformades en perfils personalitzats clau perquè els anunciants puguin segmentar i personalitzar la seva publicitat. Aquest model -que és la norma a Internet- va ser popularitzat per Google, cosa que segons els editors de premsa dóna a la companyia un poder abusiu. En la seva demanda, remarquen que Google opera com un «supergestor» que actua com a comprador, venedor i intermediari de la tecnologia publicitària.

Per part seva, Google va respondre que els editors es beneficien del sistema. «Quan decideixen usar els nostres serveis publicitaris es queden amb la majoria dels ingressos i cada any paguem milers de milions de dòlars directament als socis editors de la nostra xarxa publicitària», va explicar un portaveu de la companyia.

Regulació de la UE

A Brussel·les també li inquieta aquest model. A més de la investigació antimonopoli oberta al juny, el Parlament Europeu està pressionant per limitar l’ús que les plataformes digitals poden fer de les dades dels ciutadans per llançar publicitat dirigida. La Llei de Serveis Digitals (DSA), que estableix aquestes limitacions i veu Google com un àrbitre del mercat, s’aprovarà en els propers mesos. En els darrers anys, la UE li ha imposat multes de més de 8.000 milions en relació amb tres casos de pràctiques anticompetitives.