Rússia ha continuat incrementant el seu contingent militar al voltant d’Ucraïna, i els ciutadans dels EUA i el Regne Unit han de sortir com més aviat millor d’Ucraïna perquè les hostilitats es podrien desencadenar en qualsevol moment. Així ho han demanat en les últimes hores tant el president nord-americà, Joe Biden, com el primer ministre britànic, Boris Johnson. La Unió Europea, per part seva, ha permès al personal no essencial de la delegació comunitària a Kíev abandonar el país, però fonts comunitàries han matisat que no es tracta d’una evacuació, informa Silvia Martinez. Tot això, unit al to agressiu i mancat de modals diplomàtics que han anat utulitzant darrerament els responsables ministerials russos després de reunir-se a Moscou amb els seus respectius homòlegs occidentals, indica que la crisi a Europa de l’est, lluny d’iniciar la desescalada, està experimentant nous pics de gran tensió.

Ni els Jocs Olímpics «Les coses es podrien deteriorar molt ràpidament», va augurar ahir el líder de la Casa Blanca durant una entrevista amb la cadena NBC, abans de convidar els ciutadans nord-americans a Ucraïna que abandonin el país. Hores més tard, el secretari d’Estat, Antony Blinken, feia una reflexió similar durant una visita a Austràlia, donant fins i tot com a factible la possibilitat d’un atac durant la celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern a Pequín, cosa que es descartava fins fa només uns dies. «Continuem observant senyals molt preocupants d’escalada russa, incloent-hi noves forces arribant a les fronteres d’Ucraïna», va explicar. El Ministeri d’Exteriors britànic va actualitzar ahir la pàgina de recomanacions de viatge instant els seus ciutadans a Ucraïna a sortir «immediatament» del país mentre encara hi hagi mitjans «comercials» disponibles per fer-ho. «Temo per la seguretat d’Europa en les circumstàncies actuals», va dir Boris Johnson durant una reunió virtual amb líders dels EUA, Itàlia, Polònia, Romania, França, Alemanya, la UE i l’OTAN. Mentrestant, a Moscou, les declaracions contra Occident creixien en to, arribant fins i tot a utilitzar els seus responsables de vegades un vocabulari de menyspreu inèdit que no s’havia escoltat en els darrers anys. La portaveu del Ministeri d’Afers Exteriors, Maria Zajárova, va qualificar de «maleducada» i «irrespetuosa» la resposta col·lectiva formulada pel secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, i el responsable de política exterior de la UE, Josep Borrell, a una bateria de cartes que havia enviat Lavrov als ministres d’Exteriors de 37 països amb preguntes sobre la seguretat a Europa de l’est.