Una delegació del Sindicat de Llogateres de Catalunya i del Sindicat d’Inquilines de Madrid es van reunir ahir amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez. En la reunió, la ministra va expressar que la llei «ha de millorar-se en el tràmit parlamentari» i es va obrir a estudiar totes les esmenes que van presentar els sindicats, molt crítics amb el text original. Per treballar el contingut de les esmenes, es va posar data a una altra reunió amb el ministeri dijous que ve. Els representants dels moviments socials van traslladar a la ministra els canvis que consideren «imprescindibles» en la llei perquè la regulació de preus del lloguer sigui «efectiva».

«Perquè la llei aconseguís abaixar els preus dels lloguers caldria generalitzar els supòsits de baixada de preus a tots els arrendadors (no només als propietaris de 10 habitatges o més, com preveu el text actual), incloure un règim sancionador, fer menys restrictius els criteris per a la declaració de zones tenses, preveure la seva aplicació immediata (sense períodes de gràcia) i garantir la vigència de la regulació catalana», van insistir els sindicats d’inquilins. També van reivindicar l’ingent treball previ portat a terme per les entitats en la redacció de la iniciativa de llei de vivenda presentada fa uns mesos, «molt més ambiciosa que l’entrada pel Govern i rebutjada pel ple del Congrés».