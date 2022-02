El primer ministre d’Ontario, epicentre de la protesta contra les mesures sanitàries de la covid-19 al Canadà, va declarar ahir l’estat d’emergència a la seva província a causa de les manifestacions «il·legals» que es desenvolupen des de fa dues setmanes en protesta per les restriccions per la pandèmia del coronavirus que van començar a Ottawa i s’han anat estenent a altres zones del país.

Abdul és etíop, viu a Ottawa, la capital del Canadà, i, encara que assegura «respectar el dret de qualsevol a manifestar-se», també creu que el que està passant a la ciutat on es guanya la vida conduint un taxi, amb dificultats des que fa dues setmanes va arribar l’anomenat Comboi de la Llibertat i va bloquejar el centre amb centenars de camions, «no és una protesta, és una ocupació».

Abdul no està sol, ni en les seves queixes de com s’està danyant el seu mitjà de subsistència i la vida en aquesta urbs tranquil·la de prop d’un milió d’habitants ni en la definició del que està passant. Perquè d’«ocupació il·legal», i fins i tot de ciutat «assetjada» i que ha estat presa com a «ostatge», va parlar ahir el premier d’Ontario, Doug Ford, en anunciar la declaració de l’estat d’emergència per a tota la província.

«El seu dret a fer una declaració política no té més pes que el dret de centenars de milers de treballadors de guanyar-se la vida, de viure en pau», va dir Ford en fer l’anunci. Va avançar l’adopció de noves mesures per intentar acabar no només amb l’ocupació del centre d’Ottawa, on l’alcalde ja va declarar fa cinc dies l’emergència, sinó també amb l’acció que està bloquejant el pont Ambassador que uneix Ontario amb Michigan, un dels punts vitals per al tràfic comercial entre el Canadà i els EUA i un dels tres paralitzats totalment o parcialment pels camioners.

Ford va advertir de «sancions severes» i va assegurar que hi pot haver multes de fins a 100.000 dòlars i imputacions de delictes que poden portar manifestants a la presó.

Per a alguns a la ciutat, des de polítics de l’oposició a ciutadans del carrer, l’acció de Ford és benvinguda però arriba tard. «No haurien d’haver deixat mai que entressin al centre», va criticar Denis, un resident d’Ottawa, que ahir estava prenent una cervesa i una mica de menjar a The Royal Oak, un dels escassos establiments a prop del Parlament que es mantenen oberts i a la porta del qual un cartell demanant prova de vacunació i identificació dissuadeix d’entrar alguns dels integrants del comboi i els qui avalen les protestes.