Les eleccions de Castella i Lleó dibuixaran un escenari nou per a la dreta a Espanya. La dada de participació pot ser decisiva i, malgrat el ventall d’escenaris possibles, l’única certesa és que el PP es conforma amb obtenir un resultat que li permeti governar i no perdre la Junta castellanolleonesa. La gestió de les expectatives, com reconeixen al partit, ha estat un error. I ara la clau és evitar tant sí com no l’única opció que comportaria un dany irreversible: que l’esquerra sumés. Alfonso Fernández Mañueco ho va expressar amb total claredat al míting final d’ahir a la nit, a Valladolid. «Castella i Lleó és a les vostres mans. Depèn de vosaltres i una gran mobilització. Necessito la vostra ajuda», va concloure.

Els populars van obtenir el 2019 el pitjor resultat de la seva història en aquesta comunitat: 29 procuradors. Després d’aspirar a fregar la majoria absoluta (41), la seva prioritat en aquesta cita és no baixar de la barrera dels 30. Els més optimistes creuen que es podrien quedar al voltant dels 32 o 33 diputats autonòmics. Guanyar les eleccions és el primer pas i, després, diuen a la formació, hauran d’afrontar la negociació més dura que fins ara han viscut amb Vox. El partit de Santiago Abascal no s’ha desinflat pel camí. Les seves expectatives eren altes quan ni tan sols es coneixia el candidat a la Junta, Juan García-Gallardo, un jove de 30 anys sense cap experiència política. Amb els dies, la mobilització del partit ultra ha anat a més, amb un desplegament constant dels diferents càrrecs més coneguts per totes les províncies. A la formació es mouen entre els 10 i 12 procuradors, i asseguren que la decisió d’exigir l’entrada al Govern dependrà del nombre de representants finals que obtinguin demà i la força que representin a l’equació. Per part seva, el PSOE espera repetir com a primera força a Castella i Lleó, on el seu candidat, Luis Tudanca, va guanyar els comicis del 2019 amb 35 procuradors i un 34,84% dels vots. Consideren que l’objectiu està a l’abast de la mà, ja que creuen que estan pràcticament empatats amb els populars amb un 29-30% de les paperetes. Reeditar la victòria seria un triomf en una comunitat eminentment conservadora, però la clau estarà en la suma de PP i Vox. Si dreta i ultradreta no arriben a la majoria absoluta, el PSOE està convençut que podrà teixir una aliança plural a esquerra i dreta que tombi Alfonso Fernández Mañueco i desallotgi el PP. Dirigents de pes en el partit creuen que el Govern està més a prop que mai, perquè el PP està «molt desmobilitzat» i l’embranzida dels de Santiago Abascal és menor a la que pronostiquen els sondejos. Les paraules de Garzón Paral·lelament, Unides Podem ha arribat al final de la campanya com la va començar: esgrimint la mentida que es va construir al voltant de les paraules d’Alberto Garzón i les macrogranges. La polèmica ha afectat de ple el candidat morat, Pablo Fernández, que espera revalidar els dos escons de Podem i el que va obtenir IU el 2019. Unides Podem ha endurit en les últimes setmanes el seu discurs contra el PSOE, retreient-li el suport de Cs a la reforma laboral.