Un adolescent de 15 anys ha estat detingut a la pedania il·licitana de l’Algoda com a autor confés de la mort, a trets d’escopeta, dels seus pares i el seu germà petit, de 10 anys, els cossos dels quals va amagar quatre dies en un cobert abans de confessar el crim. Segons van informar fonts properes a la investigació, el triple crim s’hauria produit el passat dimarts i els fets van poder originar-se per una discussió entre el jove i la seva mare, que va decidir treure-li el wifi com a càstig per les seves males notes i perquè no ajudava la família a les tasques agrícoles.

Pel que sembla, el jove va agafar llavors una escopeta de caça del pare i va matar la seva mare, després va disparar al germà de 10 anys i va esperar que arribés a casa el seu pare per disparar-li. Després d’això, va portar els cossos a un cobert que la família utilitza per emmagatzemar les eines. Una veïna de la família es va creuar amb el jove aquest passat divendres i li va preguntar pels pares perquè feia dies que no els veia; el menor li va respondre que els havia matat. La dona va donar llavors la veu d’alarma a les forces de seguretat que es van traslladar al lloc. Els agents que han pres declaració al jove, que ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors, destaquen «la seva fredor» i serenitat «fora del normal» i el fet que «no expressa remordiments», van assenyalar les mateixes fonts . L’arrestat prestarà declaració, una vegada se li assigni un advocat defensor o bé a través d’un representant del ministeri fiscal, i ingressarà en un centre de reforma per a menors com a mesura cautelar. El xalet familiar on van passar els fets estava ahir a primera hora d’aquest matí acordonat i no hi havia agents de la policia a la zona. Els cadàvers del matrimoni i el fill han estat traslladats a l’Institut de Medicina Legal d’Alacant, on se’ls practicarà l’autòpsia.