La policia canadenca va començar ahir a desallotjar un dels ponts bloquejats pels camioners que protesten contra la política de vacunació i altres mesures imposades per l’Administració de Justin Trudeau per a frenar la propagació de la covid-19. Els agents van desbloquejar bona part del pont Ambassador, la principal ruta comercial per carretera entre el Canadà i els Estats Units, un dia després que un tribunal ordenés als manifestants aixecar la protesta.

Les maniobres policials per a recuperar la normalitat van arribar sis dies després que els camioners comencessin el bloqueig de diverses rutes comercials, accions que han pertorbat la producció de la indústria de l’automòbil. Bona part dels manifestants van abandonar el pont sense oposar resistència a mesura que la policia va començar a desplegar-se en els seus voltants a primera hora del matí. Molts havien passat la nit sobre la infraestructura, que uneix la localitat canadenca de Windsor amb Detroit. A poc a poc van anar desmantellant el seu improvisat campament, encara que segons l’agència Reuters, tres grans camions continuaven ahir a la tarda creuats sobre el pont al costat d’una vintena de manifestants. «Instem a tots els manifestants que acatin la llei i es comportin de manera pacífica» va dir la policia a través de les xarxes socials poc abans d’iniciar l’operació. «Els bloquejos il·legals estan afectant el comerç, les cadenes de subministrament i les manufactures. Estan danyant a les famílies canadenques, els treballadors i les empreses», va afirmar el ministre d’Innovació, Francois-Phillippe Champagne. La pressió sobre els manifestants no va deixar d’incrementar-se des del divendres quan el Tribunal Superior de Justícia d’Ontario els va donar de termini fins ahir per a abandonar el pont, un dels diversos encreuaments comercials que porten diversos dies bloquejats al país nord-americà.