Espanya, Alemanya, Itàlia o Austràlia són alguns dels països que han seguit els passos dels Estats Units i ahir van demanar als seus ciutadans que resideixen a Ucraïna abandonar el país davant la creixent escalada de tensió per un possible conflicte armat.

El Ministeri espanyol d’Exteriors va recomanar «seriosament» als ciutadans espanyols que es trobin a Ucraïna sortir «temporalment» del país «mentre persisteixin les circumstàncies actuals». En un comunicat, el Govern va afegir que «atesa la volàtil situació de seguretat es recomana no viatjar a Ucraïna». Aquestes mesures, pactades en el marc de la reunió d’ambaixadors de la Unió Europea a Kíev, afecten a prop de 500 ciutadans espanyols.

L’escalada de tensió a l’est d’Europa per l’ampliació militar de l’OTAN i el desplegament de tropes russes a la frontera ucraïnesa ha portat el ministre José Manuel Albares a adoptar aquesta precaució. Divendres, el president nord-americà, Joe Biden, va advertir que es pot produir una invasió imminent de les forces de Vladimir Putin i va demanar als seus ciutadans que abandonessin el país en 48 hores.

Aquesta alerta també va ser ahir llançada pels governs d’Alemanya, Itàlia, el Regne Unit o els Països Baixos, que van demanar als ciutadans sortir d’Ucraïna si la seva presència no és estrictament necessària. Altres com Polònia o Eslovàquia els han demanat no viatjar al país. Austràlia i Nova Zelanda han fet el mateix però amb un llenguatge més dur, demanant als seus ciutadans «que se’n vagin immediatament mentre hi hagi vols comercials». Per part seva, l’aerolínia neerlandesa KLM va anunciar ahir la seva decisió de suspendre de forma immediata els vols amb el país eslau davant l’increment de la tensió.

Preparats per l’evacuació

El Ministeri va confirmar ahir que Espanya està «preparada» per activar el dispositiu d’evacuació a Ucraïna alhora que va demanar mantenir la calma. De moment, s’està «analitzant la situació», però aquest dispositiu d’evacuació està «llest» per ser activat «en cas de necessitat». En aquest sentit, les mateixes fonts van confirmar que molts altres països de la Unió Europea i de l’OTAN han decidit «no canviar res de moment» i mantenen la mateixa posició que Espanya.