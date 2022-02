Els sous dels reis Felip i Letizia i de la reina Sofia pujaran un 2% aquest any, d’acord amb els Pressupostos Generals de l’Estat, de manera que Felip VI cobrarà uns 259.000 euros -5.000 més que l’any passat- i Letizia una mica més de 142.000 euros. La reina Sofia cobrarà 116.525 euros el 2022, uns 2.000 més que l’any passat. Així es desprèn del pressupost per al 2022 de la Casa Reial publicat al web de la institució i en què destaca un augment del 20% en el pressupost dedicat al Pla de Transformació Digital.

Els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 consignen una transferència corrent al Rei «per al sosteniment de la seva Família i la Casa Reial» per valor de 8.431.150 euros, l’assignació dels quals decideix el mateix Felip. A diferència de l’any passat, quan va decidir no aplicar la pujada salarial del 0,9% dels funcionaris, la Casa Reial ha aplicat la pujada del 2% a tots els sous prevista als PGE.