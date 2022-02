Almenys set persones han mort, dos d'ells nens, i quatre més han resultat ferides a causa d'un incendi provocat la passada matinada per una explosió en una botiga de Sant Llorenç de la Salanca, prop de la ciutat de Perpinyà (Catalunya Nord), segons el diari francès L'Indépendant.

Intervention en cours suite à une explosion dans un commerce sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque. Les... Posted by Sapeurs-Pompiers - SDIS 66 on Sunday, February 13, 2022

Els bombers del departament de Pirineus Orientals han explicat en el seu compte de Facebook que l'explosió s'ha produït en un comerç d'ultramarins situat al centre d'aquesta localitat i ha afectat almenys onze habitatges.

Un dels ferits greus és un home de 27 anys que va saltar per la finestra per fugir de les flames i que ha estat traslladat a l'hospital de Montpeller, segons els mitjans locals. A més, hi ha hagut diversos ferits lleus que han resultat intoxicats pel fum.

El foc continuava a primera hora del matí i els bombers no han pogut accedir a l'edifici de la botiga per risc d'esfondrament. A l'exterior de l'edifici hi havia diverses bombones de butà, si bé encara no se sap si van ser les causants de l'explosió o si la van agreujar.