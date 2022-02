Autoritats de Nova Zelanda han reproduït en bucle la cançó Macarena i els èxits del cantant nord-americà Barry Manilow per intentar desanimar els centenars de manifestants que ahir van ocupar per sisè dia consecutiu els voltants del Parlament per protestar contra l’obligatorietat de les vacunes. La campanya decidida pel president del Parlament de Wellington, Trevor Mallard, anava acompanyada amb missatges educatius sobre la covid-19, però va ser replicada pels manifestants amb música d’altres estils emesa pels seus propis altaveus.