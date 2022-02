El termòmetre marca més de dos dígits sota zero, la sensació tèrmica encara és més gèlida i cau la neu. Res no convida a ser als carrers, però a Ottawa, i en altres punts del Canadà, les protestes que es van iniciar amb un comboi de camioners fa tres caps de setmana per alçar-se contra els mandats de vacunació han continuat creixent. Alhora, també s’eleva la veu dels que s’oposen als manifestants i és palpable el descontentament dels que critiquen les autoritats, a tots els nivells, per la falta d’acció per acabar amb la crisi.

El pont Ambassador, la infraestructura vital per al comerç entre el Canadà i els Estats Units, del qual dissabte al matí van desallotjar els vehicles que l’havien mantingut paralitzat, seguia ahir sense estar obert davant l’arribada als voltants de centenars de persones a peu, que es van sumar als manifestants que es van quedar. La policia de Windsor no té un calendari previst de quan podrà desallotjar-lo completament i reobrir-lo. A la capital tampoc res té aspecte de canviar. Com va passarels dos caps de setmana previs, un «significant influx de manifestants» segons la policia, que parlava de 4.000 persones, van arribar al centre, que seguia paralitzat per la presència camions i vehicles. Aquesta vegada, però, no eren els únics que prenien els carrers. Al parc Lansdowne, a tres quilòmetres de la zona del Parlament que ha paralitzat l’anomenat «comboi de la llibertat», diversos milers de persones van participar en una contramanifestació. «Hem estat callats, però anima veure molta gent fora malgrat el fred», deia Yves, un professor de la Universitat d’Ottawa. «Si la majoria no ens expressem, entrem en terreny relliscós. Hem donat massa espai a persones que són intolerants, gent que creu que té drets absoluts». Aquesta manifestació estava plena de pancartes reclamant la ciutat i els carrers, demanant «tornar a fer Ottawa avorrit», però també defensant vacunes i mascaretes o denunciant els corrents ultres que es perceben sota la protesta. «Els camioners són una minoria, tenen molta gent de l’extrema dreta darrere», deia Jane, una dona a punt de fer 70 anys, que assenyalava els milions de dòlars donats per a les protestes que han permès els camioners i els que els donen suport amb els seus vehicles no gastar diners en menjar o el combustible amb què mantenen els motors en marxa.