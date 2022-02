L’anomenat «comboi de la llibertat», que protesta contra les restriccions imposades pels governs contra el coronavirus, no va aconseguir ahir bloquejar la capital europea. L’ampli dispositiu policial desplegat per les autoritats belgues, per filtrar i tancar els accessos a Brussel·les amb prop d’un miler de policies, va impedir que entressin a la ciutat i paralitzessin la capital comunitària, com va passar a Ottawa (Canadà). Els manifestants es van veure obligats a aparcar les camionetes, autocaravanes i cotxes en un aparcament als afores de la ciutat, davant de l’Atomium, i desplaçar-se en metro per portar la seva protesta al cor de Brussel·les.

«Si la gent es vol venir a manifestar, som una capital amb llibertat d’expressió. Però és impossible prendre com a ostatges la ciutat, els seus habitants i els seus comerciants», avisava a primera hora l’alcalde de Brussel·les, Philippe Close. Per evitar-ho, la policia federal va filtrar les entrades a la capital, va tancar alguns accessos des de l’autopista i va restringir la circulació al voltant de la plaça Schuman, centre neuràlgic del barri comunitari, durant bona part del dia amb un ampli dispositiu de seguretat amb barreres de filferro i policia antiavalots. Per altra banda, el pas fronterer més utilitzat entre els Estats Units i el Canadà, el pont Ambasador, va obrir ahir després de gairebé una setmana bloquejat per manifestants contraris a les mesures i restriccions per la pandèmia, encara que una protesta més gran a la capital, Ottawa, persisteix davant la indignació dels veïns per la incapacitat de les autoritats per recuperar el control dels carrers.