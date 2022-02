La Fiscalia Superior de Catalunya ha comunicat a la Fiscalia General de l’Estat que a la comunitat catalana hi ha nou causes obertes per abusos sexuals en què estan implicats religiosos i una altra exclusivament per pedofília. Tres més han estat sobresegudes provisionalment i una quarta s’ha arxivat per la prescripció de delicte. La de pedofília és l’única que continua oberta en un jutjat d’instrucció de Barcelona.