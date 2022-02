Gairebé la meitat dels espanyols que viuen a Ucraïna, localitzats sobretot a la capital, Kíev, han abandonat el país. Només uns 200 encara hi són. Segons les dades de l’ambaixada espanyola a Ucraïna hi ha entre 400 i 500 residents. Un 40% ja han sortit o estan en procés de fer-ho. Dissabte, Exteriors va recomanar als espanyols amb domicili ucraïnès que «considessin seriosament la possibilitatde marxar temporalment» per l’amenaça que suposa el desplegament de forces russes a la frontera i la «volàtil situació de seguretat». Des de llavors, uns 100 espanyols han comunicat la seva intenció de sortir, que se sumen als que ja ho han fet.