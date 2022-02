O el PSOE o Vox, complementat amb l’«apèndix» del PP. Els socialistes ja situen la confrontació electoral en aquesta disjuntiva després del mal resultat a les urnes diumenge a Castella i Lleó. I en aquest discurs no es pot ajudar el PP, facilitar el Govern a Alfonso Fernández Mañueco. Ferraz descarta, almenys per ara, una abstenció per fer president el cap de la Junta en funcions. Per molt que s’hi mostrés partidari una veu autoritzada com la d’Óscar Puente, alcalde de Valladolid, secretari provincial del partit i exportaveu de la cúpula federal. L’executiva de Pedro Sánchez entén que si el PP va provocar l’«escenari», en trencar el seu executiu amb Ciutadans i convocar uns comicis anticipats, ha de ser ara el «responsable» de sortir de l’embolic, i no esperar que sigui el PSOE el que li resolgui el problema.

El PP va guanyar els comicis a Castella i Lleó, encara que va fracassar en les seves expectatives: va aconseguir 31 escons, dos més dels que tenia i a deu de la majoria absoluta, i va perdre gairebé 55.000 vots. La governabilitat depèn de Vox, però Gènova intentarà evitar una coalició que podria erosionar les perspectives electorals de Pablo Casado en processos següents i de cara a les generals. Mañueco va insistir ahir, en diverses entrevistes, que vol governar en solitari (amb suports externs) i que iniciarà un diàleg amb tots els partits. No va descartar del tot una aliança amb la ultradreta, però tampoc va reclamar formalment una abstenció del PSOE que li facilités la segona investidura.

Ferraz ja descartava des de diumenge a la nit tota possibilitat d’ajudar el candidat del PP. Però ahir el debat es va obrir tant per les paraules del president autonòmic en funcions com per les d’Óscar Puente. L’alcalde de Valladolid sí que es va mostrar «partidari de permetre un Govern del PP a condició que no en formés part Vox». «Crec que podem oferir una alternativa i si al final el PP decideix governar amb Vox, que no sigui perquè no ha tingut altres opcions, sinó perquè realment vol i perquè està còmode amb l’extrema dreta, no perquè no hagi tingut altres oportunitats», va mantenir. Puente va reconèixer que era una «reflexió en veu alta», personal, no emanada dels òrgans de direcció, que no ha reunit. «No puc parlar en nom del partit», va advertir.

El portaveu de la direcció socialista, Felipe Sicilia, va assegurar que «no tenim cap problema, faltaria més, a seure a parlar amb el PP, però també tenim molt clar que no possibilitarem un Govern que, a partir de març, té una agenda davant els tribunals pels casos de corrupció. No avalarem un Govern tacat per la corrupció». Va aportar una altra raó: aquest escenari «no l’ha propiciat el PSOE, sinó el PP».