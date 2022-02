La crisi d’Ucraïna no deixa de fer cops d’efecte. Per als Estats Units i els seus socis europeus, Rússia està a un pas d’envair Ucraïna, cosa que Moscou no deixa de negar amb insistència, malgrat la massiva concentració de tropes a la frontera. Després d’uns dies de contactes diplomàtics frenètics de líders europeus viatjant a Kíev i a Moscou, sense aparents resultats, el ministre d’Exteriors rus, Seguèi Lavrov, va dir ahir que les possibilitats de diàleg estan «lluny d’esgotar-se», encara que va advertir que les negociacions no han d’eternitzar-se.

El cap de la diplomàcia russa va fer aquestes reflexions com a resposta a una pregunta del president rus, Vladímir Putin, en una reunió que van mantenir al Kremlin, segons va explicar després el portaveu, Dmitri Peskov. Asseguts a una distància prudent, en prevenció de la covid, Lavrov va aconsellar a Putin «continuar i intensificar» aquesta etapa de negociació perquè, segons la seva opinió, veu possible un acord amb els EUA i l’OTAN si «les propostes de Rússia» en matèria de seguretat «són escoltades». «Està bé», va respondre Putin des d’una de les capçaleres de la llarga taula. El president rus també va preguntar si ja està preparada la resposta als EUA i l’OTAN sobre les demandes de Moscou de garanties de seguretat, entre les quals hi ha l’exigència que ni Ucraïna ni cap altra antiga república soviètica formi mai part de l’OTAN. Lavrov va explicar que el document de deu pàgines ja està redactat. Un altre indicador de certa distensió per part de Moscou és l’anunci ahir que els exercicis militars que es duen a terme amb tropes de gairebé totes les circumscripcions militars i les flotes navals de Rússia estan arribant al final i que alguns ja han conclòs. Als EUAi als seus aliats els preocupen sobretot els exercicis conjunts de Rússia i Bielorússia en territori bielorús, a pocs quilòmetres de la frontera ucraïnesa, que tenen previst finalitzar el proper dia 20. El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va instar Rússia a mostrar el seu compromís amb una sortida dialogada retirant les tropes desplegades «que amenacen Ucraïna». Als EUA, l’Administració del president Joe Biden segueix advertint del creixent desplegament militar rus a la frontera amb Ucraïna i a Bielorússia.