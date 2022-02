La Mesa del Congrés va decidir ahir, per majoria, tancar la polèmica creada per l’error en el vot que va cometre el diputat del PP Alberto Casero i que va servir per salvar la reforma laboral del Govern de Pedro Sánchez. Els tres representants del PSOE i els altres tres d’Unides Podem es van pronunciar a la sessió de la Mesa a favor de l’informe dels lletrats i de la direcció informàtica de la cambra, que va negar la possibilitat d’errada tècnica. Els dos integrants del PP i el de Vox s’hi van expressar en contra.

Després de la reunió de la Mesa, ja tancada la qüestió, la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va protagonitzar una inusual compareixença pública per rebutjar les «desqualificacions» que han rebut aquests dies els professionals dels serveis jurídics. «No es pot desacreditar els professionals que desenvolupen la seva tasca amb independència», va afirmar.