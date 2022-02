Felip VI ha suspès l’agenda d’activitats que tenia prevista per a la resta de setmana en haver donat novament positiu per covid-19 en la prova de control que es va realitzar ahir, segons va anunciar la Casa Reial. Segons la Zarzuela, l’estat de salut del Rei «és bo i no presenta símptomes», i té previst tornar a fer-se una prova de control els propers dies.

El monarca va donar positiu dijous passat al matí, després d’haver presentat símptomes lleus la nit anterior, i es va posar en aïllament, cosa que el va obligar a suspendre la reunió i posterior dinar que tenia previst aquell dia a Zarzuela amb el president de Bòsnia, Zeljko Komsic, amb qui no obstant va mantenir una videoconferència. En anunciar que el Rei s’havia contagiat de coronavirus, la Casa Reial ja havia avançat que el monarca mantindria «la seva activitat institucional des de la seva residència».