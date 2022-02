El príncep Andreu d’Anglaterra ha tancat les denúncies d’abús sexual de l’americana Virginia Giuffre amb un «acord de principi», que li evitarà respondre sota jurament davant un tribunal civil als Estats Units. El fill d’Isabel II evita així sotmetre’s als interrogatoris sobre detalls íntims i escabrosos en el procés civil contra ell previst per a aquesta tardor a Nova York.

Andreu, de 61 anys, i Giuffre han arribat a un acord econòmic per una suma no revelada, que es calcula en molts milions. La dona al·legava que el duc de York havia mantingut relacions sexuals amb ella quan tenia 17 anys i era menor d’edat, cosa que el príncep, cada cop més acorralat, ha negat durant anys. Les trobades sexuals haurien tingut lloc, segons la demandant, a Londres, Nova York i a l’illa del Carib propietat del pederasta Jeffrey Epstein.

En una carta enviada al jutge Lewis A. Kaplan en nom de les dues parts, l’advocat de Giuffre, David Boies, confirma que han arribat «a un acord extrajudicial» i afegeix que el príncep té la intenció de «fer una contribució substancial a les organitzacions caritatives que donen suport als drets de les víctimes» d’abusos. El jutge té ara la potestat d’arxivar el cas i mantenir en secret allò inclòs a l’acord, on hi haurà amb seguretat clàusules de confidencialitat. Andreu no admet a canvi la seva participació en els fets, ni accepta les acusacions.

Penediment

La carta també destaca que el príncep «no va tenir mai la intenció de difamar la personalitat de la senyora Giuffre», i admet que ella «ha patit tant com a víctima establerta d’abús com per atacs públics injustos». Els advocats del duc havien suggerit en el passat que ella mentia per aconseguir diners. També van intentar desmantellar el cas revelant l’existència d’un acord de Giuffre i Epstein el 2009, pel qual va rebre 440.000 euros a canvi de renunciar a possibles accions legals contra «segones parts» o «potencials acusats». El jutge Kaplan va decidir que aquest pacte no protegia el duc de York i que el cas havia de continuar. «El príncep», afegeix la carta, «es compromet a mostrar el seu penediment per la seva associació amb Epstein, avalant la lluita contra els danys del tràfic sexual i donant suport a les víctimes».

Giuffre, que té 38 anys, està casada i viu a Austràlia, al·lega que Andreu va mantenir relacions sexuals amb ella a la casa londinenca de Ghislaine Maxwell.