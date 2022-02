Després de més de dos mesos de creixent tensió, amb el dispositiu militar més gran desplegat a Europa de l’est i preparat per al combat des del final de la Segona Guerra Mundial, comencen a registrar-se els primers símptomes de desescalada. Unes hores després que el president Vladímir Putin ordenés teatralment davant de les càmeres de televisió continuar les negociacions sobre seguretat a Europa de l’est, el Govern rus va anunciar els primers replegaments de tropes des de l’inici de la crisi. Tant el president dels Estats Units, Joe Biden, com l’OTAN i els governs occidentals van acollir amb un cautelós optimisme l’anunci i van instar el Kremlin a corroborar amb fets les declaracions públiques.

La retirada «seria bona, però no l’hem verificat», va dir ahir Biden. «El fet és que Rússia ara té més de 150.000 efectius militars al voltant d’Ucraïna i Bielorússia. Una invasió continua sent clarament possible. Estem preparats per respondre decididament a un atac rus», va afegir el mandatari nord-americà, informa des de Nova York Idoya Noain. Biden va afirmar que els Estats Units continuaran buscant «una resolució diplomàtica que eviti l’ús de força i l’increïble patiment humà» per a la zona.

El Ministeri de Defensa rus va difondre ahir imatges de tancs i vehicles blindats sent carregats en combois ferroviaris suposadament amb destinació a les bases permanents. Segons el portaveu de la institució, Ígor Konashenkov, unitats militars dels districtes Oest i Sud, desplegades al llarg de la frontera amb Ucraïna «van començar a tornar a les casernes», sense anunciar cap calendari ni informació addicional concreta sobre la sortida de les tropes. «Sempre hem assegurat que un cop els exercicis militars haguessin acabat, les tropes tornarien als seus llocs d’origen, cosa que està passant, no és res més que el procés habitual», va dir, per part seva, Dmitri Peskov.

Al mateix temps, la Duma -la cambra baixa del Parlament- va aprovar una petició al president rus perquè reconegui la independència de les regions separatistes prorruses d’Ucraïna. Les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk i de Lugansk estan situades a l’est del país ucraïnès. La sol·licitud la va presentar el grup parlamentari comunista. Fins a 351 diputats -d’un total dels 450 que integren la Duma- van votar a favor del reconeixement de la independència de les regions proruses de Donetsk i Lugansk.