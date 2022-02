El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dimecres que el PSOE pot abstenir-se a la investidura per permetre que el popular Alfonso Fernández Mañueco assoleixi la presidència a Castella i Lleó si el PP explica per què necessita aquesta abstenció i talla tots els acords amb Vox. "Nosaltres estem disposats a ajudar, però ha de demanar ajuda, ha d'explicar per què la ultradreta no pot entrar als governs, i dir si és per a cada dia, per a sempre, i a tots els territoris", ha dit.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions a la sessió de control del Congrés en resposta a una pregunta del líder del PP, Pablo Casado, que li ha recordat que el PSOE ha perdut les últimes quatre eleccions malgrat les "trampes" amb el CIS i "els fons europeus a la carta dels governs socialistes". Segons Casado, Sánchez "utilitza les institucions penitenciàries per negociar amb l'assassí de 13 innocents" a canvi del suport de Bildu al Congrés. "Vostè està amb les víctimes o amb els botxins?", li ha preguntat. Sánchez ha retret a Casado els seus "improperis i insults" que al seu entendre contribueixen a "degradar les institucions". "Crec que la nostra democràcia seria més sana i forta si vostès complissin la Constitució i renovessin el CGPJ, si no anessin a Europa per deixar malament Espanya, si no utilitzessin trànsfugues i si no posessin en qüestió la votació de la reforma laboral". A la seva rèplica, Casado ha afirmat que està disposat a renovar el CGPJ "avui mateix" si Sánchez deixa que "els jutges elegeixin els jutges". Ha insistit que hi ha quatre lletrats del Congrés que diuen que s'ha conculcat els drets del diputat del PP. Sánchez ha insistit que cal "complir amb la Constitució i la legalitat" desbloquejant el CGPJ perquè "portem més de 1.170 dies" sense complir la Constitució. "Li ha arribat l'hora de la veritat i ha de decidir si obre la porta a un govern del PP amb la ultradreta o no. Va crear una trampa i ara està atrapat, i li agradaria que altres partits el traguessin de la trampa".