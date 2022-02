José María Aznar va exhibir ahir les seves opinions sempre controvertides en un fòrum amic: el Cercle Eqüestre de Barcelona. En un ambient relaxat, on se li van riure tots els acudits, no va voler pronunciar-se explícitament sobre si el PP ha de formar govern al costat de Vox a Castella i Lleó. Però Aznar, que va presidir aquesta comunitat dos anys abans de convertir-se en cap de l’oposició a Felipe González, va oferir alguns arguments a Alfonso Fernández Mañueco per rebutjar el suport dels ultres i buscar altres opcions. El primer va ser precisament que Vox és l’extrema dreta. L’expresident del Govern no ho va dir així, però va ser molt clar sobre això.

Va destacar que la formació de Santiago Abascal «és un partit que és a la dreta de la dreta», i que els seus referents són «Le Pen i altres moviments a Europa». Aznar va afegir que no veuria els avantatges, «ni per a Espanya ni per a França, que Le Pen estigués al govern». En contraposició, va assegurar que «el PP és un partit constitucional, absolutament europeu i europeista». El segon argument contra un acord amb Vox a Castella i Lleó va ser que, segons la seva opinió, la fragmentació política a Espanya -a la qual també es va referir com a «cantonalisme» i «taïfisme»- ja ha anat massa lluny. En conseqüència, gairebé per eliminació, l’opció que queda a Mañueco segons el criteri d’Aznar és el govern en solitari. Ell mateix, després de guanyar per 5.000 vots el PSOE, va governar la Junta de Castella i Lleó amb només 33 escons, només dos més dels que va aconseguir el PP diumenge i també lluny de la majoria absoluta. Tot i aquestes prevencions, el missatge formal de l’expresident és que ell manté la neutralitat sobre què fer ara: «Qui ha guanyat les eleccions ha d’intentar governar. Quan jo vaig guanyar l’any 87, el CDS es va abstenir i vaig governar amb 33 escons». Tot seguit, però, es va queixar que el candidat de la ultradreta a Castella i Lleó vulgui «ser vicepresident d’una cosa que es vol carregar, perquè es volen carregar les comunitats autònomes».