Les autoritats canadenques van decretat ahir la fi de la recerca dels dotze pescadors desapareguts del vaixell espanyol naufragat Villa de Pitanxo, davant la falta d’esperances de trobar-los vius, després de la mort de nou mariners i el rescat de tres amb vida.

La «dolorosa» decisió, com la va descriure un dels responsables d’aquest centre, es va produir 36 hores després que el pesquer espanyol s’enfonsés per causes desconegudes al Gran Banc de Terranova, a uns 460 quilòmetres a l’est de l’illa de Terranova. Mark Ouellette, coordinador de recerca i rescat marí de CCRH, va explicar que l’ordre de donar per concloses aquestes tasques «és el més dur d’aquesta feina», però que els «models de supervivència» que estaven manejant feien impossible mantenir l’operació.

«Ara mateix, a la zona de recerca la temperatura de l’aigua és de tres graus. Els mariners que no van poder utilitzar els vestits d’emergència només van poder sobreviure poques hores. I si van ser capaços de romandre secs i fer servir un d’aquests vestits, el model de supervivència assenyala un 5% possibilitats de supervivència després de 23 hores», va explicar Ouellette.

La notificació de la fi de les operacions es va produir poc després que el CCRH confirmés que el nombre final de cossos recuperats és nou i no deu, com inicialment es va informar. L’error és fruit d’una confusió durant la comunicació amb un dels vaixells pesquers portuguesos que participaven en les tasques de rescat. Després de l’aclariment de les autoritats canadenques, els pescadors rescatats amb vida són tres, els desapareguts són dotze i els morts, nou.

Els tres supervivents són el patró, Juan Padín; el seu nebot Eduardo Rial; i un mariner originari de Ghana. Tots tres es troben al pesquer espanyol Playa de Menduíña 2, que també va recuperar sis cadàvers. Un altre cos es troba al pesquer portuguès Novo Virgem da Barca i els dos morts restants han estat recollits pel vaixell canadenc Nexus. Es calcula que les embarcacions trigaran 24 hores a recórrer els 460 quilòmetres que separen la zona del naufragi de la capital de Terranova.