En plena batalla entre Gènova i la Puerta del Sol (i la seva particular lluita soterrada per controlar el PP de Madrid) persones del nucli dur de Pablo Casado van contactar amb detectius per a investigar al germà d'Isabel Díaz Ayuso. Segons ha publicat 'El Confidencial', una de les persones al comandament d'aquesta operació va ser Ángel Carromero, home fort de José Luis Martínez-Almeida a l'Ajuntament de Madrid, molt pròxim també al mateix president nacional, amb qui manté una amistat d'anys des que van començar junts a Nuevas Generaciones.

El PP, per part seva, "desmenteix rotundament" les informacions i assegura que "prendrà les mesures judicials oportunes davant aquestes falsedats". La notícia es coneix just després de les eleccions de Castella i Lleó i quan el PP s'enfronta a la negociació més dura que mai ha mantingut amb Vox. El secretari general, Teodoro García Egea, va cancel·lar a última hora de la tarda un fòrum que tenia previst demà amb 'Información', diari que pertany a aquest grup, Prensa Ibérica. L'alcalde madrileny, que també s'ha vist afectat, compareix a primera hora del dijous al Palau de Cibeles. També el farà la presidenta en la sessió de control en l'Assemblea madrilenya.

L'objectiu, segons els citats diaris, era trobar informació comprometedora sobre Tomás Díaz Ayuso, el nom de la qual ja va ser protagonista fa mesos en l'Assemblea de Madrid, després que l'oposició donés la veu d'alarma per diversos contractes adjudicats l'abril de 2020, durant el pitjor de la pandèmia, per a adquirir mascaretes FFP2 i FFP3, per part de la Comunitat. Aquesta adjudicació se la va emportar l'empresa en la qual treballa el germà de la presidenta i la sospita dels col·laboradors de Gènova era que Tomás Díaz Ayuso es va poder emportar una comissió.

Malgrat el fort desmentiment de Gènova, la informació ha fet saltar per l'aire la treva (que ja venia minvant) entre la Puerta del Sol i la direcció nacional. Tots dos van decidir arrencar l'any polític baixant les espases per remar junts per Castella i Lleó.

Però 24 hores més tard tot va començar a evaporar-se. Primer va ser el portaveu del govern d'Ayuso, Enrique Ossorio, en demanar que es reprengués com més aviat millor la celebració del congrés madrileny. Després Ayuso es va enfrontar a la línia oficial de pactes a Castella i Lleó advocant per acostar-se a Vox i suggerint al seu partit "que no decidís els pactes pensant en el que diria l'esquerra". I aquesta informació ha donat la punta a un partit que ja es troba obert en canal.

Els contractes i el germà d'Ayuso

Els contractes de l'empresa en la qual treballa el germà d'Ayuso no són una cosa nova. El mes de novembre passat l'Assemblea de Madrid es va convertir en un autèntic polvorí precisament per la investigació que l'oposició va demanar. Va ser Vox qui va decidir salvar a la presidenta de la comissió promoguda per l'esquerra per evitar una nova exposició personal de la presidenta. A aquesta iniciativa la va precedir un ple monogràfic que va acabar en forta polèmica.

Els partits de l'esquerra van arribar a abandonar el ple després que la presidenta de l'Assemblea, Eugenia Carballedo, anterior consellera del Govern d'Ayuso, expulsés a una diputada del PSOE per les seves acusacions directes a Tomás Díaz Ayuso. “Vostè ha anat pels hospitals a suggerir a les unitats de contractació quina empresa contractar”. Els socialistes van llançar la suposada ombra de corrupció que després, segons els citats diaris, des de Gènova van voler continuar en els passats mesos.

El PP afronta amb aquest nou episodi una guerra que diversos sectors de la formació veuen "sense retorn".