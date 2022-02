La Fiscalia General de l’Estat ha xifrat en 68 el nombre total de procediments penals oberts per «la suposada comissió d’agressions i abusos sexuals a menors d’edat al si de congregacions, col·legis o qualsevol altra institució religiosa». Les dades procedeixen de la recopilació de causes en tramitació, tant a instàncies del ministeri públic com dels jutjats, que la fiscal general, Dolores Delgado, va reclamar a les fiscalies de tot Espanya en un termini de 10 dies que s’acabava dilluns.

La Fiscalia detalla en un quadre el nombre exacte de diligències obertes per aquests fets que hi ha a cada fiscalia autonòmica i anuncia que procedirà «a realitzar-ne una anàlisi qualitativa per estudiar i dimensionar el fenomen dels procediments en tramitació», amb l’objectiu de «promoure l’acció de la justícia», com obliga el mandat constitucional del ministeri públic davant dels fets que puguin ser constitutius de delicte.

També arxivats

Es dóna la circumstància que les xifres facilitades per la Fiscalia General no coincideixen exactament amb les proporcionades pel ministeri públic d’algunes de les comunitats autònomes que van decidir fer públiques les dades de manera individual. Així, a Madrid s’informa de vuit casos, però la fiscalia madrilenya només en detallava sis a la nota de premsa, perquè dos deia que havien estat arxivats. A Catalunya ha passat una cosa semblant: davant de les 10 causes obertes de les quals va informar el ministeri públic en aquesta comunitat, la Fiscalia General n’esmenta 14 perquè inclou els procediments arxivats.

Fonts fiscals assenyalen que s’ha optat per incloure els arxivats, encara que en l’ofici cursat se sol·licitaven els procediments oberts actualment, per tenir-los en compte en l’anàlisi que es farà en els propers dies. La Fiscalia General considera que si les fiscalies autonòmiques els han inclòs a la relació enviada a Madrid ha de ser perquè entenen que poden tenir certa rellevància, encara que no estiguin obertes actualment, com podria passar amb un sobreseïment provisional que podria ser revocat.

Segons les dades que ha facilitat la Fiscalia General, a Andalusia hi ha set causes; a Aragó, dues; a les Canàries, dues més; a les dues Castelles, cinc a cadascuna; a les Illes Balears, quatre; a Múrcia, sis; a la Comunitat Valenciana, quatre; al País Basc, cinc; i a Galícia, set.