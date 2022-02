El pols de Polònia i Hongria contra el mecanisme que condiciona el desemborsament dels fons europeus al respecte a l’Estat de dret ja té resposta de la justícia europea. El Tribunal de Justícia de la UE va desestimar ahir íntegrament el recurs plantejat pel primer ministre hongarès, Viktor Orbán, i el seu homòleg polonès, Mateusz Morawieki, en considerar que el reglament, acordat a darrera hora pels Vint-i-set a finals del 2020 després d’una llarguíssima negociació i denunciat posteriorment per Varsòvia i Budapest, té una «base jurídica adequada», compleix amb el procediment previst a l’article 7 del Tractat i respecta els límits de les competències europees i el principi de seguretat jurídica.

Prova de la rellevància del cas és que la denúncia s’ha tramitat per procediment accelerat, que va ser dirimida a la Gran Sala i que el tribunal va retransmetre la seva lectura en directe, cosa que rarament passa. La sentència segueix la línia marcada per l’advocat general de la UE a principis de desembre passat, quan va concloure que el reglament, negociat en el marc del pla de recuperació Next Generation EU i el marc pressupostari de la UE per al període 2021-2027, té una base jurídica adequada, és compatible amb els límits que marquen els Tractats i respecta el principi de seguretat jurídica, els tres elements que qüestionaven Orban i Morawiecki, i que ha desestimat completament el TJUE.

El reglament va entrar en vigor l’1 de gener del 2021, encara que la Comissió Europea ha optat per mantenir congelada la seva aplicació -va enviar diverses cartes preliminars a finals de l’any passat- mentre esperava el pronunciament final de la cort europea. Amb el veredicte a la mà, Brussel·les no té excuses per no activar-lo, tal com li ha demanat reiteradament l’Eurocambra, que fins i tot va denunciar l’executiu comunitari davant la cort europea per no aplicar el reglament davant de la deriva autoritària dels dos països.

«El Parlament Europeu espera ara que la Comissió apliqui el mecanisme de condicionalitat ràpidament. La condicionalitat dels fons de la UE vinculada al respecte de l’Estat de dret no és negociable per a l’Eurocambra», va assegurar després de conèixer la sentència la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, resumint l’opinió que mantenen pràcticament tots els grups polítics.