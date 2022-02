En el seu informe preliminar sobre Espanya publicat ahir, l’FMI elogia l’agenda d’inversions i de reformes vinculades als fons europeus i, en particular, la reforma laboral que el Govern ha pactat amb els agents socials. Tot i això, els directors de l’informe destaquen «la importància d’establir un marc per garantir un ús transparent i eficient dels fons d’inversió», vinculats al programa Next Generation EU. L’informe de l’FMI no qüestiona de manera explícita la gestió dels fons europeus que està practicant el Govern, però la seva observació dóna ales a les crítiques del PP que qüestionen la manca de transparència en la seva aplicació.