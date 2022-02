Tot i que Moscou ha ofert senyals de la seva voluntat de continuar amb la via diplomàtica per resoldre la crisi desencadenada amb Ucraïna, l’Aliança Atlàntica segueix sense veure senyals de «desescalada» sobre el terreny, ni la tan anunciada retirada de tropes ni tampoc de l’equipament pesat desplegat per Rússia a la zona. «Això pot canviar però el que veiem avui és que Rússia manté una força d’invasió massiva a punt per a atacar», va explicar el secretari general de l’Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg, que va anunciar l’acord dels 30 països aliats per començar a treballar en el desplegament de nous grups de combat multinacionals al sud-est d’Europa amb l’objectiu de reforçar les capacitats de defensa al flanc oriental.

Per altra banda, els líders de la UE parlaran finalment avui sobre la crisi amb Rússia abans de la cimera de caps d’Estat i de govern de la Unió Europea i la Unió Africana, que se celebra fins demà a la capital comunitària amb l’objectiu de definir una visió comuna per al 2030. Tot i que la discussió no apareixia inicialment en els plans europeus, l’escalada militar «sense precedents» de Rússia ha obligat a modificar lleugerament els plans i a incloure aquest punt a l’agenda dels Vint-i-set.