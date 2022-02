Ha passat una altra fita de la legislatura, el 13-F, i el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) continua sense renovar-se, més de tres anys després que el mandat hagi caducat. Des de la Moncloa s’assenyala que no hi ha previsió que retornin els contactes fins que el PP no superi la tensió amb Vox i es resolgui la conformació del nou Govern de Castella i Lleó. Tampoc no es donen «les condicions» per buscar un consens que permeti redissenyar el sistema de finançament autonòmic, iniciativa per a la qual Hisenda vol comptar prioritàriament amb el PP.

Ahir, a la sessió de control al Govern al Congrés, van tornar els retrets mutus entre Pedro Sánchez i Pablo Casado. Per al president, la democràcia espanyola estaria «molt millor, més sana i més forta» si el PP «complís amb la Constitució i desbloquegés la renovació» del CGPJ, que ja acumula «més de 1.170 dies» caducat. «El renovem avui mateix si vostè compleix amb la Unió Europea i deixa que els jutges elegeixin els jutges. Així de senzill», va respondre Casado.

Les paraules de tots dos evidenciaven l’aturada de les converses. Fonts de l’executiu insistien en la disposició total per arribar un acord -«si ells volen, avui mateix»- i la nul·la receptivitat per part del PP, que no baixa de la seva exigència de modificar el model d’elecció dels 12 vocals del torn judicial, que els socialistes no accepten.

L’obstacle del calendari

Els contactes entre el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el secretari general del PP, Teodoro García Egea, no s’han tornat a produir, ni la Moncloa tampoc té intenció d’aixecar el telèfon per ara. Addueixen que els populars estan «inquiets» per la formació de Govern a Castella i Lleó, i per tant fins que no es resolgui el model de relació amb Vox no hi haurà oportunitat de reprendre les negociacions. El problema és que les eleccions andaluses, encara sense data, tornaran a paralitzar les converses. I després, el maig del 2023 vindran les municipals i autonòmiques i, a finals d’any, les generals. El calendari juga en contra.

La interlocució entre el Govern i el PP es podria reprendre en qualsevol moment, com va passar amb la negociació per renovar els membres del Constitucional i el Defensor del Poble, però ni tan sols fonts populars que han apostat per una entesa són capaces de veure ara un desbloqueig. Com que el vaticini d’una majoria gairebé absoluta del PP a Castella i Lleó no s’ha complert i el debat sobre si incorporar la ultradreta a la Junta està obert en canal, a la formació de Casado no creuen que sigui el moment de seure a negociar amb el Govern. Se suma a més el fort xoc relacionat amb la reforma laboral i l’error del diputat Alberto Casero. «Ara hi ha molt embolic», resumeixen fonts del PP. «Tenim la legislatura en contra», expliquen, en referència al fet que cal resoldre la governabilitat a Castella i Lleó i s’acosten unes eleccions a Andalusia. Els que coneixen bé Casado creuen que ara no es decidirà a negociar amb l’executiu, en plena tensió amb Vox. Les crítiques de Santiago Abascal a un possible acord entre el PP i el PSOE paralitzen els populars a l’hora de prendre decisions. No volen donar arguments als seus competidors electorals, malgrat que ara, amb el rebuig que ocupin conselleries a Castella i Lleó, semblen voler allunyar-se de Vox.