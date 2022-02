La jutgessa Beatriz García-Valdecasas va ordenar ahir la detenció i l’ingrés a la presó d’Èric C. T. G., de 40 anys, acusat de la difusió a través d’internet de la imatge de la víctima de la Manada de Pamplona. L’imputat no es va presentar al judici que s’havia de celebrar a la Ciutat de la Justícia. Davant d’aquesta incompareixença, la fiscalia i les acusacions, tant la particular com la popular, van reclamar el seu arrest i empresonament, mentre que l’advocat Gorka Nart va renunciar a la seva defensa després d’intentar localitzar el seu representat.

Després de més de mitja hora d’espera, la jutgessa va fer entrar a la sala la fiscal i els advocats. La defensa va informar que una germana d’Èric li havia explicat que l’imputat es trobava a urgències a la Vall d’Hebron. Aquest raonament no va convèncer les acusacions ni la jutgessa, que, finalment, en va decretar la detenció. Aquest veí d’Horta-Guinardó, de professió mecànic, s’enfronta a una petició per part del fiscal de dos anys i mig de presó per un delicte contra la integritat moral en concurs amb un altre de revelació de secrets, més una indemnització per a la víctima. Les acusacions li reclamen tres anys de presó. Estava previst que la víctima declarés mitjançant una videoconferència.

La fiscalia sosté que l’acusat va publicar les imatges i les dades de la víctima de la violació en grup ocorreguda als Sanfermines del 2016 en una pàgina web. En tres posts d’internet, afegeix el ministeri públic, va penjar ressenyes de la jove agredida i fotos que ja havien estat publicades per terceres persones en altres fòrums d’internet, procedents de diferents xarxes socials, de la pròpia víctima o de les seves amistats , així com d’una escena de la violació múltiple. Entre les dades difoses per l’imputat, destaca la Fiscalia, hi havia una còpia del DNI, el nom i cognoms de la dona, la seva formació acadèmica i zona de residència, així com diverses fotografies, algunes d’un dels moments de la violació que va patir a l’interior d’un edifici de la capital navarresa. L’objectiu, segons l’acusació pública, era «burlar-se’n» i crear-li «inquietud moral». Èric, que va ser identificat per la Policia Nacional, va al·legar en la seva declaració davant el jutge instructor que es va limitar a fer captures de pantalla de dades i imatges de la víctima que circulaven per internet i que les va utilitzar el maig del 2017 per replicar un internauta. L’acusat va admetre que no disposa de wifi a casa seva i que va usar el d’una veïna.