Els assassinats de dues noies de 17 i 14 anys, a Múrcia i Jaén, han fet saltar les alarmes una altra vegada sobre la persistència dels comportaments violents i masclistes per part dels més joves. Malgrat que Espanya està a l’avantguarda en mesures legislatives per acabar amb aquesta xacra estructural, la falta d’implantació de l’educació sexual als centres educatius, els models idealitzats de l’amor, les noves tecnologies, l’accés al porno o els discursos negacionistes sobre la violència masclista estan perpetuant les relacions tòxiques entre els joves, segons els experts. De fet, les Forces de Seguretat tenen en seguiment, després d’haver denunciat algun tipus de maltractament, 836 menors d’entre 14 i 17 anys. D’aquestes, 15 estan catalogades en risc alt; 173, en risc mitjà; 360, en baix i en 288 casos els agents no han apreciat perill, segons les dades del Ministeri d’Interior a 31 de gener.