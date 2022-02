Una de cada quatre dones ha patit algun tipus de violència de gènere per part de la seva parella. L’estudi més gran fet fins a la data sobre aquesta qüestió, i publicat ahir a la revista científica The Lancet, calcula que el 27% de les dones d’entre 15 i 49 anys han patit algun tipus de violència física i/o sexual per part de la seva parella en algun moment de la seva vida i el 13% afirma que ha sigut víctima de violència de gènere l’últim any. Aquesta estimació, segons argumenten els autors d’aquest balanç, només mostra la punta de l’iceberg de la violència contra les dones. A aquestes xifres caldria sumar-hi, a més, l’impacte de la violència psicològica i les discriminacions estructurals que, ara com ara, continuen afectant dones d’arreu del món.

Per calcular l’impacte de la violència de gènere, un equip internacional d’experts ha analitzat les dades recollides per la base de dades internacional de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) entre els anys 2000 i 2018. L’estudi d’aquest repositori, on es reflecteixen dades i enquestes de gairebé el 90% de la població global, indica que les xifres de violència de gènere han disminuït tímidament en els últims 20 anys. L’anterior balanç, de fet, apuntava que més d’un 30% de les dones havien estat víctimes d’algun episodi de violència física o sexual en mans de les seves parelles. Ara, segons aquest estudi, la xifra global estaria en un 27%.