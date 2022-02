Punt final a l’equivalent francès del fracàs a l’Afganistan. França i els seus socis van anunciar ahir la «retirada coordinada» de les tropes de Mali. Amb aquest esperat anunci conclou la llarga intervenció militar decretada el 2013 per François Hollande per combatre el terrorisme islamista, que es trobava llavors a les portes de Tombuctú. Aquesta retirada militar francesa es produeix amb un sentiment evident de fracàs després que aquesta operació hagi estat incapaç d’eradicar la forta presència de grups gihadistes en aquesta zona del nord d’Àfrica, marcada així mateix per la successió de cops d’Estat a Mali, Txad, Guinea i Burkina Faso. «No podem continuar compromesos militarment amb unes autoritats de facto amb les quals no compartim l’estratègia. La lluita contra el terrorisme no ho pot justificar tot», va assegurar el president francès, Emmanuel Macron, referint-se a l’actual junta militar maliana, fruit de dos cops d’Estat.