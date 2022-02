La guerra al PP és tan crua que és impossible preveure els capítols següents d’un serial que pot acabar dinamitant el partit. Potser només quedi un guanyador, Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso. O potser cap. Però hi ha una carambola hipotètica que implica les altres forces polítiques i que podria passar. Una eventual moció de censura a l’Ajuntament de Madrid que fes Begoña Villacís alcaldessa. Ni el PSOE ni Más Madrid la descarten, i fins i tot a l’entorn de la dirigent de Ciutadans no ho consideren del tot impossible, encara que adverteixen que, «ara com ara», no contemplen aquesta via. PSOE (8 regidors), Más Madrid (15) i Cs (11) sumen una clara majoria absoluta davant del PP (15) i Vox (4).

El secretari general dels socialistes madrilenys, Juan Lobato, va ser ahir prou explícit al final de la seva roda de premsa a Ferraz quan se li va preguntar per aquesta alternativa, desallotjar l’actual primer edil, el popular José Luis Martínez-Almeida. La formació es bolcarà, primer, en el «procés d’exigència i de petició d’informació a l’Ajuntament i la Comunitat», però va afegir que «aquest és un partit seriós, de govern, i el que és seriós és fiscalitzar què ha passat i que sapiguem allò que ha passat. I quan avancem en aquesta fiscalització, prendrem les decisions que corresponguin». La porta, doncs, no es tancava. En absolut. A Ferraz tampoc ho feien, encara que també explicaven que ara mateix «l’important és que Gènova va contractar espies i que Ayuso va adjudicar un contracte a dit en què el seu germà es va poder emportar 280.000 euros de comissions il·legals». No obstant, tant al PSOE-M com al Grup Socialista al consistori dubten que Villacís, actual vicealcaldessa, s’atreveixi a trencar amb el primer edil. La dirigent de Cs va esclatar contra Almeida perquè no coneixia la investigació iniciada per l’Ajuntament per esbrinar si es va intentar espiar Ayuso, i va advertir que arribaria «fins al final» per saber què ha passat. «Perquè hi hagi lleialtat hi ha d’haver confiança, i perquè hi hagi confiança hi ha d’haver transparència», va assegurar, deixant veure un nou xoc amb Almeida. «No ens en refiem», diuen des de la cúpula del PSOE.