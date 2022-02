La tensió entre els EUA i Rússia per la crisi d’Ucraïna va continuar ahir en escalada. Encara que la via per buscar una sortida diplomàtica continua oberta, els esdeveniments i les acusacions mútues de les últimes hores la fan més petita. L’ambaixador dels EUA a Moscou, John Sullivan, va recollir ahir a Moscou la resposta escrita que el president rus, Vladimir Putin, ha donat a les propostes sobre l’arquitectura de seguretat a Ucraïna i l’est d’Europa que el seu homòleg nord-americà, Joe Biden, va fer contestant les seves demandes i exigències. En aquesta missiva, Putin ha tornat a plantejar amenaces que adoptarà «mesures de naturalesa tècnico- militar» si no es compleixen les seves reclamacions, una advertència que ja va fer públicament al desembre, abans de rebre la proposta dels Estats Units.

«La part nord-americana no va donar una resposta constructiva als elements bàsics del projecte de tractat amb els EUA elaborat per la part russa sobre garanties de seguretat», estableix el document, publicat al compte de Telegram de la diplomàcia russa. El Kremlin admet que Occident està disposat a començar «un diàleg sobre el control d’armes i reducció de riscos militars», però també escriu que «en cas d’absència de disposició de la part nord-americana a negociar garanties fermes i legalment vinculants per garantir la nostra seguretat per part dels EUA i els seus aliats, Rússia es veurà obligada a reaccionar, també mitjançant la implementació de mesures de naturalesa tècnico-militar». Poc abans que es confirmés la recepció del document, el Departament d’Estat de Washington informava que Moscou ha expulsat el número 2 de la delegació diplomàtica de Washington a Rússia. La suspensió d’aquesta visa es va produir la setmana passada, però els EUA no en van informar fins que la va confirmar abans Moscou i el retard s’interpreta com un senyal del deteriorament de les opcions diplomàtiques per a la resolució de la crisi. Biden va reiterar ahir l’acusació que Rússia podria atacar Ucraïna en qualsevol moment i que els EUA preparen una resposta ràpida.