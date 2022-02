L’arribada de la tempesta Eunice al nord-oest d’Europa ha posat en alerta països com el Regne Unit, França, Alemanya o els Països Baixos i el seu pas ha causat almenys set morts i importants pertorbacions en els transports. Les precipitacions van arribar acompanyades de fortes ratxes de vent de fins a 195 quilòmetres per hora, que van posar en dificultats les maniobres d’aterratge i enlairament d’avions a l’aeroport de Heathrow i al de Gatwick.

Aquesta tempesta es considera la pitjor registrada en dècades al nord-oest d’Europa i s’espera per a avui pluges abundants i possibles inundacions a causa de les fortes marees. A Irlanda, un home de 60 anys va morir ahir en ser colpejat per un arbre en caure, va informar la policia. Tres persones -una d’elles en un cotxe- també van morir per la caiguda d’arbres a Holanda, segons els serveis d’emergència, que van elevar el nivell d’alerta al màxim. I a Bèlgica, un home de 79 anys que vivia en un vaixell al port esportiu de Ypres, a l’oest del país, va morir en caure a l’aigua.

A més, la tempesta va provocar el tancament de les escoles i la suspensió de nombrosos vols i trens al notd-oest d’Europa.