El Consell de Ministres ja ha donat el vistiplau a la reforma de la llei de la ciència, la tecnologia i la innovació a Espanya; una normativa que pretén donar estabilitat als investigadors espanyols, reduir la burocràcia i millorar la transferència de coneixement. «Aquesta reforma repara els errors d’un sistema agreujat per una dècada de retallades que va provocar la destrucció de milers de places públiques, precarietat en les carreres i la fugida del talent científic», va argumentar la ministra de ciència, Diana Morant, després de l’aprovació de la nova normativa. Sindicats, societats científiques i plataformes de professionals valoren el canvi de normativa com «un avenç positiu» en certs aspectes i «una oportunitat perduda» en altres.

La nova llei de la ciència incorpora una sèrie de mesures per millorar les condicions dels investigadors (per exemple, creant nous models de contractació indefinida i blindant les indemnitzacions per acomiadament). També introdueix canvis per reduir la burocràcia als laboratoris, millorar la transferència de coneixement entre centres de recerca i empreses i prendrà accions contra l’assetjament a dones i persones LGBTI+. «Els avenços són positius, però només suposen un petit canvi. I el sistema científic espanyol requereix una transformació profunda», diu Perla Wahnon, presidenta de la Confederació de Societats Científiques.