El Ministeri de Drets Socials està enllestint un acord amb els sindicats i la patronal de les residències de gent gran que busca que aquests centres siguin el més semblant a una llar, es reconegui el dret a la intimitat dels residents i s’acabi amb les polèmiques subjeccions, ja siguin físiques, mecàniques, químiques o farmacològiques. Una altra de les grans novetats de l’acord de requisits mínims és la limitació de places. Si s’aprova s’acabaria amb les macroresidències, atès que les de nova construcció han de tenir com a màxim 90 places.

Els canvis estan motivats perquè els primers mesos de la pandèmia van posar de manifest que l’atenció als geriàtrics és francament millorable. El sector i les famílies han demanat més personal i més bones cures des de fa una dècada, però les seves demandes han estat ignorades fins que l’arribada del virus ha posat el problema a l’agenda de totes les administracions.

Tot i això, el parlament català és l’única institució d’Espanya que investigarà què va passar durant el confinament a les residències, on han perdut la vida un terç dels morts per coronavirus. Però les mesures que es van aprovar a Catalunya en un ple monogràfic el 2020 encara segueixen sent paper mullat.

D’altra banda, s’ha obert una negociació del Govern amb experts, la patronal i els sindicats per establir uns requisits mínims que està força avançada, segons fonts de Drets Socials, i ben aviat serà sotmesa a l’aprovació de la conferència sectorial, ja que són les comunitats les que tenen les competències i poden ampliar o completar els requisits que s’aprovin.

A la taula del diàleg social Drets Socials ha portat un document que proposa que en un termini màxim de tres anys s’emprengui la «supressió total» de les subjeccions físiques, mecàniques, químiques o farmacològiques. Aquesta proposta arriba després de la mort d’una persona asfixiada per les corretges en un centre residencial de Madrid. El document contempla l’ús de subjeccions només en situacions «excepcionals i de necessitat urgent».

Més personal

Així mateix, la proposta de Drets Socials augmenta el nombre d’inspectors a 1 per cada 25 centres i millora la ràtio de personal en pujar-lo a 0,43 per resident, fet que suposa per a una unitat de convivència de 15 persones cinc treballadors.