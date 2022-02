Aquest dissabte diverses explosions han sacsejat la ciutat separatista prorussa de Donetsk, a l’est d’Ucraïna, segons informa l’agència Reuters, que cita diversos testimonis. L’origen de les explosions no està clar. I ara per ara no hi ha reaccions ni per part de les autoritats separatistes ni per part del Govern ucraïnès.

L’Exèrcit d’Ucraïna ha informat que aquest dissabte un dels seus soldats ha mort en enfrontaments amb separatistes prorussos. Les forces armades d’Ucraïna i els separatistes prorussos s’han tornat a acusar de nous atacs i de violar l’alto el foc en aquesta regió. Fins aquest dissabte a les set del matí, l’Exèrcit de Kíev ha reportat 66 incidents armats, un número particularment elevat, mentre que els rebels separatistes de Donetsk han qualificat la situació de «crítica». La tensió en aquest enclavament amenaça de viure una escalada després que aquest mateix matí el líder rebel a la regió hagi cridat a una mobilització general de la població. «Crido els meus conciutadans que estan en les reserves a acudir a les oficines de reclutament militar. Avui he firmat un decret de mobilització general», ha afirmat un videocomunicat Denis Pushilin, dirigent de l’autodenominada República Popular de Donetsk. Ha passat el mateix a Lugansk, una altra regió separatista de l’est d’aquesta exrepública soviètica. «Declaro la mobilització general al territori de la República Popular de Lugansk», diu el decret firmat pel cap de la regió, Leonid Pàssetxnik.